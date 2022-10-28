Какой будет погода до конца октября 28.10.2022, 15:21

Прогноз по Беларуси на 29-31 октября.

29 октября погоду в стране будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут небольшие дожди, пишет pogoda.by.

В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +12..+17°С, по юго-западу страны до +19°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

30 октября скажется влияние неустойчивых прохладных воздушных масс, поступающих со Скандинавии. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами по стране ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +7..+14°С.

31 октября страна окажется в поле повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. По западной половине республики в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны, максимальная днем +5..+12°С, в юго-западных районах республики до +14°С.

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