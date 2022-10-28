США предоставят Украине военную помощь на $275 миллионов 28.10.2022, 15:16

Она будет использована для наступления ВСУ на юге.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн — там будут в основном боеприпасы для поддержания контрнаступления Вооруженных Сил Украины на южном направлении. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.

Пентагон отправит Украине новый пакет вооружений, чтобы поддержать усилия ВСУ по вытеснению российских оккупантов из ключевых районов на юге перед приближением зимы.

По словам чиновников США, ожидается, что в новом пакете не будет крупных вооружений — вместо них Украина получит запасы боеприпасов для уже имеющихся систем, в частности, HIMARS.

Официальные лица отметили, что новый пакет будет предоставлен в соответствии с полномочиями президента США Джо Байдена, что позволит Пентагону быстро взять оружие из собственных запасов и отправить его в Украину.

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