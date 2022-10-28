США предоставят Украине военную помощь на $275 миллионов
- 28.10.2022, 15:16
Она будет использована для наступления ВСУ на юге.
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн — там будут в основном боеприпасы для поддержания контрнаступления Вооруженных Сил Украины на южном направлении. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.
Пентагон отправит Украине новый пакет вооружений, чтобы поддержать усилия ВСУ по вытеснению российских оккупантов из ключевых районов на юге перед приближением зимы.
По словам чиновников США, ожидается, что в новом пакете не будет крупных вооружений — вместо них Украина получит запасы боеприпасов для уже имеющихся систем, в частности, HIMARS.
Официальные лица отметили, что новый пакет будет предоставлен в соответствии с полномочиями президента США Джо Байдена, что позволит Пентагону быстро взять оружие из собственных запасов и отправить его в Украину.