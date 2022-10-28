Польша потребует от России репарации за Вторую мировую войну 2 28.10.2022, 15:29

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МИД страны озвучил, как будет проводится расчет суммы.

Польша потребует от России компенсации ущерба, нанесенного властью Советского союза во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши.

В Польше отметили, что проведут расчет по такому же механизму, по которому ранее сделали отчет об ущербе, нанесенном Германией во время оккупации в 1939-1945 годах.

Также Польша выставила требования Германии по поводу репараций, о которых заявляла ранее. Среди них:

возврат имущества, похищенного Германией с 1939 по 1945 год;

компенсация ущерба жертвам оккупации и членам их семей;

компенсация ущерба, нанесенного польской диаспоре в нацистской Германии;

урегулирование нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии через предоставление им официального статуса национального меньшинства и права на обучение на польском языке;

возвращение похищенных из Польши культурных ценностей.

Напомним, ранее Польша официально заявила, что требует от Германии репараций за Вторую мировую войну. Речь идет о компенсации в 1,3 млрд долларов.

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