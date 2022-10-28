На выходных соседи Беларуси переходят на зимнее время 28.10.2022, 15:52

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Разница во времени с Вильнюсом и Киевом в Минске будет составлять час.

В последние выходные октября, с 29 на 30 октября, страны Европы, в том числе и соседи Беларуси переходят с летнего на зимнее время.

Стрелки часов в Евросоюзе и в Украине будут переведены с 3:00 на 2:00. В России стрелки часов, как и в Беларуси, уже более 10 лет не переводятся.

Разница с Варшавой, Берлином и Парижем в Минске с 30 октября будет 2 часа, а разница с Вильнюсом и Киевом — 1 час.

В конце марта эти страны вернутся на летнее время.

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