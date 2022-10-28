Только с июля в Узбекистан из РФ выехали почти 200 тысяч россиян 3 28.10.2022, 16:05

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Наибольший приток россиян в страну отмечался в июле-сентябре.

В Узбекистан за девять месяцев текущего года въехали почти 320 тысяч граждан РФ, в том числе 189 тысяч - в третьем квартале. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на данные информационной службы МВД Узбекистана.

Часть из них вернулась в Россию. По данным пресс-службы, наибольший приток россиян в страну отмечался в июле-сентябре - 189 175 человек. По данным Госкомстата Узбекистана, количество туристов из РФ в январе-сентябре выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тыс. человек.

Напомним, что 21 сентября Путин объявил «частичную мобилизацию». Сообщалось, что в России планируют призвать 300 тысяч резервистов.

В начале октября в Казахстане заявили, что с 21 сентября в страну въехали более 200 тысяч россиян.

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