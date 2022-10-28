«Сейчас невозможно купить запчасти, инструменты и разные приспособления» 28.10.2022, 16:16

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Работник НПЗ - о загрузке предприятий, заработках и ситуации с кадрами.

«Зеркало» поговорило с работником Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) — о загрузке на производстве, занятости и зарплатах.

Отгрузка есть, но не как в прошлом году

Андрей работает на производстве бензина на Мозырском НПЗ, по его сведениям этот вид топлива производится в объеме 60% от прошлогодних показателей.

— Наши зарплаты стоят на месте уже четыре года — это очень плохо, цены-то везде выросли. Дополнительные выплаты (на овощи, ко Дню нефтяника, на оздоровление детей и другие) начали задерживать. Ходят слухи, что их могут вообще прекратить выдавать, — говорит Андрей.

Работник говорит, что о перспективах по занятости и развитию производства руководство коллектив не оповещает, поэтому для людей «все туманно».

Дмитрий, оператор установки Мозырского НПЗ, говорит, что сейчас у них на заводе «атмосфера как в тюрьме», поэтому люди не выдерживают и увольняются. Но с кем-то расстаются по статье, например, за прогулы, пока люди отбывают административный арест «за лайки 2020 года или подписку на телеграм-канал».

— Многие коллеги уже отсидели, но и сейчас милиция кого-то находит и периодически дают по 5−10 суток. С неугодными людьми завод может просто не продлить трудовой контракт, — рассказал мужчина.

По информации Дмитрия, продукция НПЗ поступает не только в Беларусь, но и в Россию, Афганистан, Таджикистан, Монголию и другие страны. В основном это дизельное топливо, бензин, битум, сжиженные газы, мазут.

— Когда началась война, то отгрузки упали примерно до 16 000 тонн. В прошлом году они были около 35 000 тонн. Но у нас есть и проблемы. Например, сейчас невозможно купить запчасти, инструменты и разные приспособления.

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