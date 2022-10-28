Ученые обнаружили под ледяным щитом Антарктиды «трубопровод» 28.10.2022, 16:28

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Он простирается на 460 километров.

Антарктический ледник все еще остается малоизученным — глубины массивного льда являются трудными местами для изучения и исследования. Однако в последние несколько лет ученым все же удалось нарисовать картину глубинных каналов с водой, которые соединяют подводные озера Антарктиды, пишет New Atlas (перевод - «Фокус»).

По словам соавтора нового исследования профессора Мартина Зигерта из Имперского колледжа Лондона, два десятилетия назад, когда ученые впервые обнаружили под льдами Антарктиды озера, они считали, что эти водоемы изолированы друг от друга. Новое исследование доказывает, что под ледником спрятаны целые системы, которые связаны между собой обширными речными сетями.

В новом исследовании ученые ученые использовали моделирование гидрологии ледяного щита и аэрофотосъемку, а также просверлили антарктическую глыбу льда, чтобы увидеть узкий поток глубоко в леднике.

Исследование показывает, что река простирается на 460 километров и по сути проходит сквозь весь ледяной щит, впадая в море в определенных местах под плавучим шельфовым ледником. Ученые обнаружили, что этот «трубопровод» подо льдом переносит огромное количество пресной воды через основание ледяного щита под высоким давлением, что может стать проблемой.

По словам другого соавтора исследования доктора Кристин Доу из Университета Ватерлоо, благодаря спутниковым снимкам ученые уже знают какие регионы Антарктиды страдают наиболее и теряют лед. Однако до этого момента исследователи не понимали, почему так происходит. По видимому, новое открытие может стать тем недостающим кусочком пазла.

Исследователи считают, что ранее ученые могли недооценивать скорость таяния системы, потому что в анализе не учитывался обнаруженный ныне «трубопровод» по антарктическим ледяным щитом.

Соавтор исследования доктор Нил Росс из Университета Ньюкасла также добавил, что ранее ученые лишь исследовали края ледяных щитов и их взаимодействие с водами океана, однако никто не брал в внимание целую систему подводных рек ледника. Новые данные позволят ученым лучше понять сам процесс таяния льда, учитывая всю систему — ледяной щит, океан и пресную воду.

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