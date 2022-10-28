Украинские воины показали, как освобождают Донетчину от российских оккупантов 28.10.2022, 16:40

Уникальные кадры cняты на одном из самых сложных направлений.

Бойцы Национальной гвардии Украины поделились уникальными кадрами боевой работы во время освобождения населенных пунктов Донецкой области.

Запись опубликовали на официальном ютуб-канале НГУ.

На видео зафиксирована работа бойцов 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, которые работают на одном из самых сложных направлений в Донецкой области.

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