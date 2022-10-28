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Украинские воины показали, как освобождают Донетчину от российских оккупантов

  • 28.10.2022, 16:40
Украинские воины показали, как освобождают Донетчину от российских оккупантов

Уникальные кадры cняты на одном из самых сложных направлений.

Бойцы Национальной гвардии Украины поделились уникальными кадрами боевой работы во время освобождения населенных пунктов Донецкой области.

Запись опубликовали на официальном ютуб-канале НГУ.

На видео зафиксирована работа бойцов 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, которые работают на одном из самых сложных направлений в Донецкой области.

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