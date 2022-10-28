Украинские воины показали, как освобождают Донетчину от российских оккупантов
- 28.10.2022, 16:40
Уникальные кадры cняты на одном из самых сложных направлений.
Бойцы Национальной гвардии Украины поделились уникальными кадрами боевой работы во время освобождения населенных пунктов Донецкой области.
Запись опубликовали на официальном ютуб-канале НГУ.
На видео зафиксирована работа бойцов 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, которые работают на одном из самых сложных направлений в Донецкой области.