Казарма на казарму: в результате разборок российскому офицеру разбили нос 3 28.10.2022, 16:51

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В России продолжается «самоутилизация» мобилизованных.

Очередной инцидент с участием российских военных произошел в Волгоградской военной части - в результате разборок призывнику изувечили руку, а офицеру разбили нос.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

«В Волгоградской военной части в результате разборок призывнику изувечили руку, а офицеру разбили нос. С такими темпами самоутилизации план Путина по могилизации будет выполняться очень долго», – говорится в сообщении.

Отмечается, что потасовка с казахами была в формате «казарма на казарму». Воевали так отчаянно, что на территорию воинской части вошел ОМОН. На видео можно заметить огромное количество солдат, которые собрались возле упомянутой выше военной части.

«Позавчера срочнику руку отрезали. Потом они с астрахаскими цеплялись. Тут прям казарма на казарму вышла, человек 700 было. ОМОН ночью приехал сюда. Утром здесь народу было - военная полиция, следственный комитет. Шестерых забрали - срочник опознал их», – сообщает очевидец происшествия.

Также он подтвердил, что местному офицеру разбили нос.

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