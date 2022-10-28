Задержан главный специалист из Минобразования 3 28.10.2022, 16:59

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Его обвиняют в сливе данных судей.

В Минске задержан сотрудник Министерства образования, работающий на должности главного специалиста. Кадры его задержания и «покаянное» видео мужчины появились 28 октября в неофициальном телеграм-канале ГУБОПиК, пишет zerkalo.io.

Имя мужчины пока не известно. Задерживали его довольно брутально: несколько силовиков внезапно налетели на него, когда мужчина спокойно шел по двору многоэтажки.

Как утверждают в ГУБОПиК, минчанин в «экстремистских» чатах писал комментарии с призывами к силовому сопротивлению органам внутренних дел (силовики показали несколько сообщений, датированных августом 2020 года), а также прислал в бот канала «Черная книга Беларуси» личные данные нескольких судей. В «покаянном» видео мужчина повторяет эти обвинения.

По словам силовиков, против задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о «разжигании вражды» и «незаконных действиях с персональными данными».

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