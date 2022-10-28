Задержан главный специалист из Минобразования

Задержан главный специалист из Минобразования3
- 28.10.2022, 16:59
- 2,838
Его обвиняют в сливе данных судей.
В Минске задержан сотрудник Министерства образования, работающий на должности главного специалиста. Кадры его задержания и «покаянное» видео мужчины появились 28 октября в неофициальном телеграм-канале ГУБОПиК, пишет zerkalo.io.
Имя мужчины пока не известно. Задерживали его довольно брутально: несколько силовиков внезапно налетели на него, когда мужчина спокойно шел по двору многоэтажки.
Как утверждают в ГУБОПиК, минчанин в «экстремистских» чатах писал комментарии с призывами к силовому сопротивлению органам внутренних дел (силовики показали несколько сообщений, датированных августом 2020 года), а также прислал в бот канала «Черная книга Беларуси» личные данные нескольких судей. В «покаянном» видео мужчина повторяет эти обвинения.
По словам силовиков, против задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о «разжигании вражды» и «незаконных действиях с персональными данными».