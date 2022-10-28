Военный эксперт: Россияне сейчас в парадоксальном положении 28.10.2022, 17:07

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Почему у оккупантов не получится взять Бахмут.

Россиянам не удастся осуществить успешное наступление на Бахмут и завладеть им – объявляя частичную мобилизацию, они делали ставку на количество, не на качество.

Об этом в эфире Апостроф ТВ рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, россияне могут изморить украинских бойцов лишь количеством, однако, если они ставят для себя более широкую задачу, как захват Бахмута, то вероятно им это не удастся сделать.

«Россияне сейчас в парадоксальном положении, которое нас тоже может порадовать. Когда они объявляли частичную мобилизацию в катастрофических для себя масштабах, они думали, что таким образом смогут очень быстро насытить боевые порядки своих войск и начать нам создавать больше проблем», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что россияне разгильдяйски относятся к подготовке кадровых «мобиков», а также «вагнеровцев», что играет на руку украинцам.

«Жизненный цикл одного «чмобика» на фронте – примерно неделю, и за такое короткое время, поскольку живая сила выбивает, у них боевые порядки размываются настолько, что результат никогда не достигается. Поэтому повторю – выматывать своими набегами нашу оборону они смогут еще долго, но создать плотность сил, чтобы наступать успешно на город, – на это им уже не хватит», – резюмировал Киричевский.

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