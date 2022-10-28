Потемкинская держава 3 Тарас Кузьо

28.10.2022, 17:40

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Мифы о «великой России» рушатся на глазах.

Российская и советская идентичности были тесно интегрированы, и россияне всегда думали, что «Россия» включает в себя весь СССР. РФ унаследовала место Союза в ООН. К 1996 году Россия была единственной бывшей советской республикой, обладающей ядерным оружием.

Эти факторы привили русским глубоко укоренившееся представление о своей стране как о великой державе. Но шесть факторов показывают, что Россия на самом деле – потемкинская великая держава.

Еще в 2010 году Россию описывали как мафиозное государство, где организованная преступность и государство слились в одно целое

Еще в 2010 году Россию описывали как «мафиозное государство», где организованная преступность и государство слились в одно целое. Во многих странах есть коррупция. Немногие являются мафиозными государствами.

В отличие от Украины, в России никогда не было декоммунизации, а вместо этого бывший офицер КГБ продвигал советизацию и культ тирана Иосифа Сталина. Российская система превратилась в тоталитарную диктатуру с тех пор, как конституционные изменения 2020 года сделали Владимира Путина де-факто пожизненным президентом.

Российские солдаты, совершающие военные преступления, мародерство и неумелые военные действия – результат застоя, укореняющего русских как субъектов, которые могут функционировать только в иерархической системе. Украинцы добились успеха в том, что к ним относятся как к полноправным гражданам, и, как показывает широко распространенное волонтерское движения, они функционируют через горизонтальные сети. Украина пережила три народные революции с 1990 года. Последняя революция в России была в 1917 году.

В отличие от Китая и других тоталитарных стран, Россия никогда не диверсифицировала свою экономику, потому что правящие элиты отдавали предпочтение возможности воровать. У России нет ничего ценного для экспорта, кроме энергоносителей. У нее нет технологического аналога китайской Huawei или южнокорейской Samsung.

Зависимость России от экспорта энергии и вооружений подошла к концу. ЕС раньше, чем ожидалось, отказался от российского газа и войдет в 2023 год независимым от энергетического диктата и шантажа Кремля. Нефть можно экспортировать за пределы ЕС танкерами. Газ необходимо преобразовать в сжиженный газ – технологии, в которые Россия никогда не инвестировала.

В 2023 году российское правительство недополучит 40% своих доходов, ранее поступавших от экспорта газа в Европу

В 2023 году российское правительство не получит 40% своих доходов, ранее полученных от экспорта газа в Европу. Между тем, немногие будут покупать российское оружие, которое, как показала война в Украине – технологически несовершенно. Турция, Филиппины и Индия расторгли оружейные контракты с Россией.

Русско-мафиозное государство обеспечивает низкий уровень жизни своим подданным. Российские солдаты в Украине поражены тем, насколько хорошо украинцы, на которых они смотрят свысока, на самом деле живут. Российские солдаты воруют стиральные машины из Украины, но в их селах нет электричества и водопровода для них.

По оценкам Atlantic Council, у россиян есть около 1 трлн долларов, которые называют «теневыми деньгами», спрятанными за границей. Российские элиты накопили огромные суммы за границей, разоряя своих подданных. Экономика России составляет всего 1,7% мирового ВВП. Это вдвое меньше, чем в Индии – 3,5%, Великобритании – 3,4% и Германии – 4,3%. И в 20 раз меньше, чем в Китае – 19,99% и США – 25,3%.

Господствующая в России идеология превосходства евразийской цивилизации над Западом – миф. В РФ больше разводов, абортов, самоубийств, алкоголизма и убийств, чем в странах Европы

Господствующая в России идеология превосходства евразийской цивилизации над Западом – миф. В РФ больше разводов, абортов, самоубийств, алкоголизма и убийств, чем в странах Европы. Средняя продолжительность жизни в России – всего 66 лет, как и в Индии, по сравнению с 78 годами в ЕС и США.

То, что Россия продвигает православие как основу национальной идентичности – миф, поскольку лишь каждый десятый россиянин регулярно посещает церковные службы. Это намного меньше, чем в Украине, где православные, греко-католики и протестанты чаще посещают церковные службы. До получения православной автокефалии 40% приходов Русской православной церкви находились в Украине.

Миф России о том, что ее армия – вторая по силе в мире, навсегда разрушен войной в Украине. Устаревшая подготовка офицеров сочетается с такими же устаревшими военными стратегиями и оборудованием. Глубокий уровень коррупции в русском мафиозном государстве влияет на все аспекты военной логистики, от выдачи медицинских пакетов 1970-х и просроченных пайков до отправки военных машин на передовую без всего ценного и, следовательно, неработоспособных.

Россия никогда не инвестировала в крупную программу дронов. Ей пришлось покупать их в Иране. Российская армия никогда не реформировалась и после ресоветизации при Путине осталась советским пережитком.

Советская политическая культура означала, что российские лидеры и военные продолжают относиться к солдатам с презрением, как к пушечному мясу. Мобилизованных русских почти не обучают, если вообще обучают, и отправляют с небольшим количеством старой военной техники на поле боя, часто без офицеров.

За восемь месяцев войны в Украине погибло 70 тыс. российских солдат. США потеряли 7000 человек убитыми в Ираке и Афганистане за 20 лет. СССР потерял 15 тыс. убитыми в Афганистане за 10 лет

По оценкам Украины, за восемь месяцев войны в Украине погибло около 70 тыс. российских солдат, а число раненых, по оценкам, в два-три раза превышает число погибших. США потеряли 7000 человек убитыми в Ираке и Афганистане за 20 лет, в то время как СССР потерял 15 тыс. человек убитыми в Афганистане за 10 лет.

Россия имеет ограниченную мягкую силу за рубежом, потому что ей нечего продвигать, кроме антизападной ксенофобии. У России нет денежных ресурсов, которыми обладает Китай. Поэтому она никогда не предлагала эквивалента пекинской инициативы «Один пояс, один путь». В Средней Азии Россия стала младшим братом КНР. В Африку Россия отправляет наемников ЧВК «Вагнера» только для поддержки жестоких диктаторов и кражи ресурсов.

Большие инвестиции России в соцсети и телевидение не принесли хорошей отдачи. РФ проповедовала новообращенным, которые до нее были настроены антиамерикански, вместо того, чтобы расширять число людей, вставших на сторону Кремля. RT никогда не будет иметь такого влияния, как BBC, CNN и другие западные телеканалы. Как показало избрание итальянского премьер-министра Джорджии Мелони, инвестиции России в крайне правых популистов-националистов не привели к значительному влиянию на политику стран ЕС.

Россия потерпит поражение в войне в Украине, потому что это потемкинская держава. Когда произойдет поражение, российская идентичность столкнется с проблемой примирения с десятилетиями лжи, которую ее ненасытные элиты рассказывали о том, что их страна – мифическая великая держава.

Тарас Кузьо, Gazeta.ua

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