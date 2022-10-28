ВСУ высокоточным снарядом «Excalibur» уничтожили российский танк

ВСУ высокоточным снарядом «Excalibur» уничтожили российский танк3
- 28.10.2022, 17:49
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Снаряд прилетел быстрее, чем рассчитывали.
Вооруженные силы Украины уничтожили высокоточным 155-миллиметровым снарядом M982 «Excalibur» танк российских оккупантов, который они спрятали между домами в захваченной деревне.
Об этом сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео.
Ролик снят с монитора нашедших цель операторов беспилотного летательного аппарата, которые установили ее геодезические координаты, передали их артиллеристам и зафиксировали результат – прямое попадание.
На видео слышен разговор операторов. Они заметили, что снаряд прилетел быстрее, чем рассчитывали. А также констатировали, что после мощного взрыва танк начал дымить – в этом случае его повреждения более существенны.