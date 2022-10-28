В каких случаях белорусам могут отказать в обмене водительского удостоверения? 28.10.2022, 17:58

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Есть несколько важных нюансов.

«Скоро подойдет срок обмена водительских прав. На каком основании могут отказать в обмене документа?», - спросил у aif.by гомельчанин.

В выдаче и обмене водительского удостоверения (ВУ), выдаче международного ВУ откажут тем, кто лишен права управления транспортными средствами (ТС) либо права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС.

Кроме того, основанием для отказа будут представление документов с истекшим сроком действия (за исключением ВУ), наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова и др., а также отсутствие в них необходимых сведений, подписей, реквизитов.

Это определено Положением о порядке выдачи ВУ на право управления мопедом, автомобилем и т. д.

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