Контрразведчики СБУ уничтожили с дрона российскую систему борьбы с дронами
- 28.10.2022, 17:49
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Видеофакт.
Специалисты военной контрразведки СБУ обнаружили в одном из разрушенных домов Донецкой области тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Силок-01» и уничтожили его, пишет liga.net.
Российский оборонный концерн «Созвездие», который разработал «Силок-01», утверждает, что комплекс в автоматическом режиме способен на большом расстоянии обнаруживать беспилотные летательные аппараты, определять их координаты, а затем подавлять каналы их управления, телеметрии и связи.
На видео СБУ такой комплекс уничтожается двумя бомбами с БПЛА, который завис прямо над его антенной.