Контрразведчики СБУ уничтожили с дрона российскую систему борьбы с дронами 28.10.2022, 17:49

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Специалисты военной контрразведки СБУ обнаружили в одном из разрушенных домов Донецкой области тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Силок-01» и уничтожили его, пишет liga.net.

Российский оборонный концерн «Созвездие», который разработал «Силок-01», утверждает, что комплекс в автоматическом режиме способен на большом расстоянии обнаруживать беспилотные летательные аппараты, определять их координаты, а затем подавлять каналы их управления, телеметрии и связи.

На видео СБУ такой комплекс уничтожается двумя бомбами с БПЛА, который завис прямо над его антенной.

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