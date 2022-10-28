Тренер спортшколы из Мозыря избил 13-летнего школьника на детской площадке 2 28.10.2022, 17:53

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Тренеру показалось, что школьники ломают забор.

В Мозыре будут судить тренера местной спортивной детско-юношеской школы, который на детской площадке избил 13-летнего подростка, пишет zerkalo.io.

Инцидент случился 16 июля. 56-летний мужчина выпивал у себя дома. Из окна квартиры увидел детей на спортплощадке. Ему показалось, что школьники ломают забор, и он решил вмешаться.

Во время конфликта мужчина ударил кулаком в лицо подростка и «тягал его за волосы». От удара парень упал.

— Смеяться нельзя, — заявил тренер и ушел с площадки.

Медики диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей нижней челюсти, головы. Очевидцы сообщили о произошедшем в милицию. После долгой проверки было принято решение возбудить в отношении тренера уголовное дело.

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