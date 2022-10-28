Путин отправил в Общественную палату летчика, отсидевшего 10 лет за контрабанду кокаина 5 28.10.2022, 18:06

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Константин Ярошенко

Константин Ярошенко был арестован в Либерии и затем депортирован в США.

Бывший летчик Константин Ярошенко, арестованный в 2010 году в Либерии по обвинению в транспортировке кокаина, стал членом Общественной палаты. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Ярошенко был арестован в африканском государстве Либерия и затем депортирован в США, где его приговорили к 20 годам тюрьмы. Там его содержали в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, а в 2018 году из-за стычки с другим арестантом перевели в тюрьму «Данбери» в штате Коннектикут. Согласно приговору суда, россиянин собирался доставить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Он отказался признать вину.

Через пять лет после ареста Ярошенко Москва возбудила уголовное дело по статье о похищении. Российские власти жаловались, что к летчику применяли насилие и выбивали показания с помощью угроз. После этого Россия пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Минюст США отверг все просьбы.

В апреле 2022 года РФ Ярошенко обменяли на гражданина США Тревора Рида, осужденного в России за нападение на полицейских в Москве. При этом российские власти не закрыли дело о похищении против 22 фигурантов из Либерии и США.

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