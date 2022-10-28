В Минске брутально задержали главного специалиста из Минобразования
- 28.10.2022, 18:12
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На Сергея Наумчика заведены уголовные дела.
В Минске брутально задержали главного специалиста из Министерства образования Беларуси, 35-летнего Сергея Наумчика. Его обвиняют в «сливе» данных в «Черную книгу Беларуси» (упоминаются персональные данные нескольких судей). Фото и видео в пятницу появилось в ТГ-каналах силовиков. Наумчика там называют «радикалом», который до этого работал в государственных органах.
Заведены уголовные дела по статьям о «разжигании розни» и «незаконных действиях с персональными данными».
Телеграм-канал «Черная книга Беларуси» специализировался на публикации личных данных силовиков и представителей властей РБ, причастных к репрессиям. Недавно выяснилось, что длительное время в администрации канала был сотрудник ГУБОПиК.