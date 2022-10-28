WP: ФСБ потратила миллионы долларов на вербовку пророссийских политиков в Молдове 28.10.2022, 18:14

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Игорь Додон

Завербован был даже экс-президент Молдовы Игорь Додон.

ФСБ потратила десятки миллионов долларов, полученных от ряда крупнейших российских госкомпаний, на подкуп и поддержку молдавских политиков с целью удержать страну в сфере влияния Москвы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы и интервью с вовлеченными сторонами.

Например, бывший президент Игорь Додон (2016-2020), возглавивший после ухода с поста Молдавско-российский деловой союз, стал получать ежемесячно $29 016 в виде зарплаты и еще $14 508 – в виде премии. За это Додон должен был любые свои публичные заявления согласовывать с новым работодателем; об этом свидетельствует скриншот записи беседы между Додоном и Игорем Чайкой, сыном бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Игорь Чайка занимает пост бизнес-посла «Деловой России» в Молдове и Приднестровье; эта организация и создала Молдавско-российский деловой союз.

Во время беседы, состоявшейся 2 декабря 2021 г., Додон настаивает, что он «свободный человек». «Свободный, но ограниченный корпоративной этикой союза», – отвечает Чайка. «Рано вы меня начали хоронить, – говорит Додон. – Если вы ставите условие, что за одно из моих публичных заявлений вы порежете мне зарплату и закроете новый деловой совет… тогда давайте обсудим подробности».

План ФСБ

Игорь Чайка и восемь его компаний в среду попали под санкции США. Он пытался подорвать позиции нынешнего президента Майи Санду, которая выбрала путь на сближение с Западом и вступление в ЕС, и вернуть Молдову «в сферу влияния Кремля», заявило Министерство финансов США.

По версии Минфина, свой план Чайка разработал вместе с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Чайка помог заключить союз между Додоном и Иланом Шором, который возглавляет партию «Шор», но скрывается от уголовного преследования в Израиле. Компании Чайки использовались для финансирования пророссийских партий, отметил Минфин.

Через Чайку действовала ФСБ, которая является основным куратором пророссийских сил в Молдавии, пишет WP со ссылкой на изученные ею документы, полученные от украинской разведки. Именно ФСБ после поражения Додона на президентских выборах разработала план (он датирован 21 ноября 2020 г., с ним тоже ознакомилась газета), который позволил бы сохранить российское влияние в Кишиневе. Возглавляемая Додоном Социалистическая партия вместе с партией Шора должны были бы принимать нужные России законы, в частности, передать контроль над местной службой безопасности от прозападного теперь президента – парламенту.

Но социалисты потерпели поражение на парламентских выборах в июле 2021 г., и план не был реализован.

Мошенник или политик?

В период с декабря 2020 года по июнь 2022 гг. Чайка более 6000 раз общался с Дмитрием Милютиным – генералом, заместителем начальника департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ. Именно он руководит операциями в Молдове с 2016 г., согласно документам WP.

ФСБ начала активно работать с партией «Шор» в 2020 г. Ее лидер и предприниматель в 2017 г. был приговорен к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы за участие в самом громком банковском скандале в современной истории Молдовы. В 2014 г. из банковской системы страны был выведен $1 млрд, в результате бюджетный дефицит правительства, которому пришлось ее спасать, вырос до 8% ВВП.

Шор бежал в Израиль, но продолжал политическую деятельность в Молдове. Хотя ФСБ не бросила Додона и устроила его на хлебную должность в Молдавско-российский деловой союз, большую ставку после проигрыша социалистов на него уже не делали. Нанятые ФСБ политтехнологи назвали его человеком с «непоправимо испорченной репутацией».

Поэтому служба активизировала сотрудничество с «Шором». В марте 2021 г. нанятые ФСБ политтехнологи приехали в Молдову и стали тайно работать с партией. Они предложили позиционировать ее как партию «конкретного действия», популистскую в «прямом смысле слова», «меняющую жизнь людей к лучшему», говорилось в отчете ФСБ. Сам Шор был назван чем-то вроде шоумена-популиста, которым можно манипулировать.

В октябре 2022 г. после серии антиправительственных демонстраций молдавские власти задержали 24 человека, включая членов «Шора», по обвинению в незаконном финансировании протестов. Как заявила прокуратура, следователи изъяли 20 мешков, набитых наличными на сумму 3,5 млн леи (около $181 000).

Крышевание бизнеса

ФСБ помогла Шору и в его бизнесе. В 2020 г. она координировала проведение сделки по передаче им контрольного пакета акций компании – оператора Кишиневского аэропорта российскому бизнесмену Андрею Гончаренко. Гончаренко «проинструктировали по всем вопросам», сказал высокопоставленный офицер ФСБ при обсуждении сделки, свидетельствуют документы WP.

Шор заявил газете, что никогда не владел долей в операторе аэропорта, но в документах ФСБ по этой сделке он называется «активом Шора». Высокопоставленные молдавские чиновники тоже говорят, что предприниматель контролировал компанию.

США в среду ввели санкции также против Шора и его жены – российской певицы Жасмин. Он сказал WP, что никогда не получал поддержки ни от ФСБ, ни от России. Поворот нынешнего правительства в сторону Запада подвел страну к «экономическому краху», заявил Шор. В сложном положении, однако, Молдова оказалась из-за сокращения поставок газа «Газпромом».

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