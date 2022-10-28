Доллар и евро подешевели в Беларуси перед выходными 28.10.2022, 18:27

Какие курсы валют установили в обменниках.

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились торги. Все валюты, доллар, евро, китайский юань и российский рубль, подешевели перед выходными. Информация опубликована на сайте БВФБ.

Евро снизился на 0,0142, что составило 0,57% и теперь стоит 2,4560 белорусского рубля.

Доллар подешевел на 0,06%, что составило 0,0014 и теперь стоит 2,4732 белорусского рубля.

Российский рубль стал дешевле на 0,0033. Теперь за 100 российских рублей необходимо будет отдать 4,0205 белорусского рубля.

Китайский юань снизился на 0,0110. Теперь за 10 юаней нужно будет отдать 3,4028 белорусского рубля.

А вот какие курсы валют установлены в белорусских обменниках перед выходными, 29-30 октября, пишет Myfin.by.

Доллар: покупка – 2,474 рубля, продажа – 2,482 рубля; евро: покупка – 2,454 рубля, продажа – 2,46 рубля; российский рубль: покупка – 3,1 рубля, продажа – 4,015 рубля (за 100 российских рублей); китайский юань: покупка – 3,37 рубля, продажа – 3,658 рубля (за 10 китайских юаней).

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