Шойгу отчитался о завершении мобилизации в России 6 28.10.2022, 18:31

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Министр обороны РФ доложил Путину о мобилизации 300 тысяч россиян.

Объявленная 21 сентября частичная мобилизация в России завершилась. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил Шойгу. В пятницу, 28 октября, октября власти отправили на подготовку последних рекрутов. Военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.

«После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 000 человек, из которых более 41 000 действуют в составе подразделений», — рассказал министр. Еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Добровольцами в войска записались 13 000 человек — 4% от всего числа мобилизованных. «В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1 300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 000 предпринимателей», — рассказал министр.

Средний возраст призванных в рамках мобилизации составил 35 лет. Все участники войны в Украине получат статус ветеранов боевых действий, пообещал Шойгу.

Путин напомнил министру, что на начальном этапе мобилизации были проблемы с довольствием солдат. «Были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было неизбежно. Имею в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось», — уточнил президент.

«Исходя из опыта проведения специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов вооруженных сил, включая сухопутные войска», — сказал Путин. Также президент рекомендовал, модернизировать систему работы военкоматов. Конкретные предложения от минобороны в Кремле ждут в декабре.

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