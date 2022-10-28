Страны-соседки Беларуси в ночь на 30 октября переведут стрелки часов 2 28.10.2022, 18:41

Разница во времени с Польшей составит два часа.

Некоторые страны мира в ночь с 29 на 30 октября переведут стрелки часов на один час назад и перейдут на зимнее время.

Так, с 30 октября разница во времени Беларуси с Литвой, Латвией и Украиной составит один час. Другими словами, когда в Беларуси 10 часов утра, в этих странах – 9 часов. Разница во времени с Польшей составит два часа (8 утра).

Ожидается, что обратно стрелки часов жители этих государств переведут в последнее воскресенье марта будущего года. Летнее время там начнется с 26 марта 2023 года. Отметим, что с учетом перехода соседних стран на зимнее время транспортные службы Беларуси изменяют расписание маршрутов.

Напомним, в Беларуси переход на сезонное время в 2011 году отменило Постановление Совета министров от 15 сентября 2011 года №1229. В том же году переводить стрелки дважды в год прекратила и Россия, однако в конце 2014 года россияне вернули зимнее время, а мы так и остались в «лете». С тех пор Минск и Москва живут по одному времени.

В нашей стране отмену перехода на сезонное время объяснили необходимостью обеспечения на территории республики согласованного с государствами — участниками Таможенного союза исчисления времени, а также полного использования светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения.

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