Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергетики 28.10.2022, 18:47

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Об этом сообщил мэр украинской столицы.

Украинская столица получила новые системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко в эфире телеканала «Киев».

«Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами камикадзе уже не будет происходить», - отметил мэр.

Напомним, ранее украинский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что система IRIS-T, которую предоставила Германия, спасла много жизней, особенно в Киевской области.

Также стало известно, что в ближайшее время Украина получит пакет военной помощи от Испании, в который войдут системы противовоздушной обороны Hawk.

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