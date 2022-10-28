В Беларуси православному священнику дали 15 суток пятый раз подряд 6 28.10.2022, 19:00

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Владислав Богомольников

Владислава Богомольников отказывается «сотрудничать» с силовиками.

Православного священника Владислава Богомольникова, который должен был выйти на свободу после двух месяцев отсидки завтра, осудили уже пятый раз — снова на 15 суток, сообщила «Хрысціянская візія».

Инициатива «Хрысціянская візія» объясняет такое длительное заключение священника возможным давлением, которое на него оказывают в тюрьме. Скорее всего, по мнению участников инициативы, Богомольников отказывается «сотрудничать» с силовиками, так как с ним до сих пор не появилось «покаянного» видео.

Владислав Богомольников — клирик Минской епархии БПЦ, преподаватель Минской духовной академии. Он служил на Площади перемен панихиду по убитому Роману Бондаренко, объявлял голодовку в знак солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком.

Режимные телеграм-каналы ранее сообщали, что священника, который помогал украинским беженцам, преследуют якобы за сбор средств для ВСУ. В интернете против Богомольникова пропаганда развернула целую кампанию травли и угроз.

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