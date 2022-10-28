Сергея Тихановского выпустили из штрафного изолятора 3 28.10.2022, 19:08

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Сергей Тихановский

Политзаключенный провел в ШИЗО два месяца.

После двух месяцев пребывания в ШИЗО Сергея Тихановского вернули к предварительным условиям содержания в жодинской тюрьме. Он находился в штрафном изоляторе с 18 августа.

«После долгих лишений осознаешь, какое это благо – комнатная температура. А чашка кофе «Старбакс» – это что-то невероятное! Тонкий тюремный матрас из тряпок, разложенный на железных нарах, кажется пуховой периной, а тюремная камера – футбольным полем. На улице во время прогулки даже закружилась голова… Спасибо всем белорусам, моей супруге, иностранным политикам, Amnesty International и всем другим, кто поддерживал!», – написал Сергей Тиховский после выхода из ШИЗО.

После нахождения в штрафном изоляторе у него заново появилась возможность получать и отправлять письма.

Отправить письмо Сергею Тихановскому можно по адресу: Следственная тюрьма № 8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22а, Сергей Леонидович Тихановский.

Напомним, 11 августа судья Октябрьского района Могилева Жанна Пушкина постановила перевести Сергея Тихановского на тюремный режим отбывания наказания сроком на три года. Позже этого ему изменили режим отбывания наказания и перевели из могилевской колонии № 15. 18 августа, именно в день рождения Сергея, его перевели в жодинскую тюрьму №8 и сразу же поместили в штрафной изолятор.

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