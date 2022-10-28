Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины

Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины5
- 28.10.2022, 19:10
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Что в него войдет.
Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов.
Об этом сообщает в Twitter репортер Politico Лара Селигмен.
По ее словам, новый пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенну спутниковой связи и многое другое. Что касается антенны, то она не имеет отношения к системе Starlink.
Американские журналисты публикуют приблизительный список:
боеприпасы для ракетных систем HIMARS
500 высокоточных артиллерийских снарядов
дистанционные противоминные системы
автомобили «Хамви»
стрелковое оружие и патроны