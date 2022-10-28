Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины 5 28.10.2022, 19:10

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Что в него войдет.

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов.

Об этом сообщает в Twitter репортер Politico Лара Селигмен.

По ее словам, новый пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенну спутниковой связи и многое другое. Что касается антенны, то она не имеет отношения к системе Starlink.

Американские журналисты публикуют приблизительный список:

боеприпасы для ракетных систем HIMARS

500 высокоточных артиллерийских снарядов

дистанционные противоминные системы

автомобили «Хамви»

стрелковое оружие и патроны

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