СМИ: У Путина надеются, что война против Украины завершится до выборов 10 28.10.2022, 19:31

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В Кремле уже начали готовиться к президентским выборам в 2024 году.

Политтехнологи уже готовят кампанию под действующего президента, а также надеются, что к выборам война против Украины закончится.

Об этом сообщает российское издание «Медуза».

В издании сообщают, что опросили двух человек, близких к администрации президента РФ. Те отметили, что пока понимают только общие «контуры» выборов, но уже ясно, что всю кампанию будут строить вокруг Владимира Путина.

«О каких-либо других кандидатах (от власти, - ред.) речь не идет. Либеральных кандидатов не будет, даже для вида», - заявил собеседник издания.

По словам источников, уже понятно, что путинская кампания будет базироваться вокруг «антизападных» нарративов.

«Путин, как всегда, будет рассуждать о «возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире». При этом во внутриполитическом блоке АП уверены, что запрос на такую риторику не очень высок: «Это не то, что волнует избирателя, а то, что интересно самому президенту», - пишет издание.

Также в Кремле надеются, что до выборов война против Украины будет окончена, но чем именно — не знают. По мнению собеседников издания, на выборы нужно выходить с достижениями, но какие это будут достижения — пока неясно. Кроме того, Путину планируют делать максимально высокий рейтинг.

«После того, какие показатели были официально озвучены на «референдумах по присоединению» «ДНР» и «ЛНР», Херсона и Запорожья, показывать что-то значительно ниже будет нельзя. Поддержка должна быть тотальной. В том числе, для демонстрации популярности президента Западу», - отметил источник издания.

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