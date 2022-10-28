Украинская разведка опубликовала видео молниеносной деоккупации Невского Луганской области 3 28.10.2022, 19:36

4,466

Уничтожены 34 оккупанта, трое взяты в плен.

В результате проведенной операции по освобождению поселка Невское Луганской области украинские военные уничтожили 34 российских оккупанта, еще трое были взяты в плен.

Об этом 28 октября в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Группа «Кедр»… 23 октября при участии 5-й роты 66-й бригады Вооруженных сил Украины освободила поселок Невское Луганской области, – говорится в сообщении. – В ходе молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили превосходящие силы оккупантов. Уничтожены 34 вражеских стрелка и три пулеметных расчета».

Отмечается, что уцелевшие оккупанты покинули бронетехнику и отступили из поселка.

«Разведчики взяли в плен трех российских «контрактников», [захватили] военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты», – резюмировали в ГУР.