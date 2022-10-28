Лукашенко: Нужно поджечь Россию по периметру 7 28.10.2022, 19:46

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Диктатор заявил, что его «начинают колошматить».

Александр Лукашенко 28 октября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась в онлайн-формате, дал оценку того, что происходит сегодня в странах, находящихся по периметру России.

Лукашенко подчеркнул, что все решения, которые сегодня принимаются главами государств — членов Совета коллективной безопасности ОДКБ, должны приниматься с учетом региональной и глобальной ситуации в мире.

Лукашенко привел цитату: «Нужно поджечь Россию по периметру, она увязла в Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру — на Кавказе, в Центральной Азии. И экономически нужно надавить на Казахстан и Узбекистан».

В этом контексте Лукашенко призвал рассматривать также конфликт Таджикистана и Кыргызстана.

- То есть по всему периметру России нас начинают колошматить. Прибалтику раньше отстегнули, в 20-м году Беларусь пытались на колени поставить, затем пришла очередь Украины. Идем по периметру — Кавказ и дальше Центральная Азия. Кому это сегодня непонятно? Всем нам понятно. Поэтому любой конфликт, любое телодвижение наше мы должны рассматривать в этом глобальном контексте, - подчеркнул он.

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