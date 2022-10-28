В США напали на дом Нэнси Пелоси
- 28.10.2022, 19:57
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Пострадал ее муж.
Утром пятницы, 28 октября, неизвестный проник в дом спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, Калифорнии. Самой политика дома не было, однако пострадал ее муж Пол. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление офиса спикера.
Согласно сообщению, в результате события Пол Пелоси стал жертвой «жестокого нападения». Сейчас злоумышленника уже задержали, а его мотивы еще выясняют.
«Господина Пелоси доставили в больницу, где он получает отличную медицинскую помощь и ожидает полного выздоровления», – добавили в заявлении.
Агентство напомнило, что демократ Нэнси Пелоси является второй в очереди на пост президента США, будучи на своем посту. К тому же, нападение произошло менее чем за две недели до промежуточных выборов, которые должны пройти 8 ноября в Штатах.