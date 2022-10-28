Российская пропагандистка погибла в Крыму от «шальной пули»
- 28.10.2022, 20:07
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Смерть настигла Светлану Бабаеву на учебно-тренировочном полигоне.
Глава подразделения агентства «Россия сегодня» в оккупированном Симферополе Светлана Бабаева погибла в Крыму в результате «несчастного случая», сообщают «РИА Новости».
По данным информагентства, она погибла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму. С Бабаевой произошел какой-то несчастный случай во время занятий военно-спортивной стрельбой. Как написал гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев, «шальная пуля».
Светлана Бабаева два года была главой представительства «РИА Новости» в Великобритании, а затем занимала аналогичную должность в США. С 2013 по 2016 год она была главным редактором «Газеты.ру», а после пошла работать в «Россия сегодня».