Генштаб ВСУ: Остается угроза атаки дронами из Беларуси 1 28.10.2022, 20:14

Также остается угроза ракетных ударов.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 28 октября, на 247-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба ВСУ:

российские оккупанты продолжают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются сдерживать действия защитников Украины на отдельных направлениях, оборудуют позиции на Южнобугском направлении;

угроза ракетных ударов и атаки ударных беспилотников с территории Беларуси остается;

за сутки россияне нанесли три ракетных и 14 авиаударов, совершили больше 50 обстрелов из РСЗО. Вражеским обстрелам подверглись районы 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях;

в Качкаровке Херсонской области оккупанты дали жителям двое суток на выезд из своих домов и принудительную эвакуацию. По пути «эвакуации» в оккупированный Крым россияне поставили дополнительные блокпосты, где тщательно досматривают и проверяют гражданское население;

в Червоный Маяк, Новорайск и Змиевку Херсонской области приехала очередная партия мобилизованных россиян;

оккупанты усилили фильтрацию в Великой Белозерке Запорожской области;

Силы обороны Украины в захваченном Нововодяном Запорожской области уничтожили склад боеприпасов, до пяти грузовиков с БК и три пушки Д-30. В районах Токмака, Молочанска и Конских Раздоров ранены до 110 военных страны-террориста, количество погибших оккупанты скрывают;

авиация Сил обороны за сутки нанесла 24 удара и поразила 20 районов сосредоточения вооружения и техники, четыре позиции ЗРК врага;

подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пункту управления, шести районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, четырем складам боеприпасов и другим военным объектам россиян.

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