Польша потребует от России репарации за Вторую мировую войну 28.10.2022, 20:24

Варшава уже рассчитывает размер ущерба.

Польские власти рассчитают размер ущерба, причиненного Советским Союзом во время Второй мировой войны и потребуют от Москвы соответствующих репараций.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши по поводу аналогичных требований немецкому правительству.

«Расчет потерь военного времени, нанесенных СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов», — говорится в сообщении на сайте МИД Польши.

В сентябре Сейм Польши принял резолюцию о военных репарациях со стороны Германии за потери во время Второй мировой войны. Размер военного ущерба Варшава оценивает в 6 трлн 220 млрд 609 млн польских злотых ($1,3 трлн). 25 октября польский парламент отложил рассмотрение резолюции.

В Польше и Германии также призывали Россию выплатить репарации Украине за разрушения, причиненные во время вторжения. «Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок 4 октября.

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