Что происходит в кремлевском бункере 3 Андрей Пионтковский

28.10.2022, 20:36

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Андрей Пионтковский

Обострение внутриполитической борьбы началось.

Эта неделя была полна событиями, но мне бы хотелось остановиться на визите Штайнмайера в Киев. Мне кажется, он очень показателен для изменения настроений в Европе и на Западе в целом.

Для большинства украинцев фамилия Штайнмайера стала таким мемом (мы помним о формуле Штайнмайера), символизирующим слабость Запада, его капитулянтство перед рашистской агрессией. Помните, как наш Риббентроп-Лавров торжественно заявлял: Зеленскому никогда не удастся соскочить с крючка Минских соглашений и «формулы Штайнмайера».

Но вот на меня произвел впечатление его приезд. Это мужественный поступок очень порядочного человека. Во-первых, он единственный из западных политиков, кто приехал в Киев в то время, когда город круглосуточно находится под российским обстрелом. Когда палач Грозного, Алеппо и Мариуполя — олигофрен Суровикин старается добавить и столицу Украины к своим лаврам полководца. Во-вторых, еще более редкая для политика качество — это не физическое мужество, а интеллектуальное — признать свою ошибку. Ведь Штайнмайер, как он сам сказал, был потрясен тем, что увидел, и признал ошибочность собственных заблуждений и своей социал-демократической партии относительно путинского режима. И мы видим, как Шольц тоже меняет свою позицию — от осторожного желания не спровоцировать Путина к решительным шагам поддержки.

И мне кажется, что это зрелище чудовищных путинских преступлений — массированных бомбардировок городов — оно вызвало у немцев чувство стыда за многие годы этой политики «Путин ферштейн». И, видимо, десятилетия денацификации, покаяния, они не прошли даром для коллективного немецкого сознания, и вот нравственная составляющая в политике для них играет решающую роль. И вот остается только надеяться, что вот эта смена психологическая, политическая в самое ближайшее время приведет и к более решительной поддержке немцев в плане поставок вооружения. Уже во время своего визита Штайнмайер сообщил о расширении поставок средств ПВО.

Но мы ждем от немцев танков Леопард. Ведь, к сожалению, создание такой интегрированной системы ПВО, над чем сейчас работают и американские, и немецкие, и французские наши друзья, — это не вопрос недель, и даже не месяцев. Единственное, что: американцы уже поставили противодронные установки, и эта угроза будет снята в ближайшее время. Но убрать российские ракеты может только победа украинской армии, а для этого нужны танки, самолеты, бронемашины. И приветствуя этот большой политический сдвиг в сторону Украины по всему западному миру, мы ожидаем от них все более существенной решающей военной помощи.

А тем временем, в бункере происходит обострение внутриполитической борьбы. Владельцы частных армий Кадыров и Пригожин вместе обрушились с обвинениями на генерал-полковника Лапина, командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ. Эти наезды не случайные. Ведь эти двое пользуются поддержкой Путина. Потому, что для Путина страшнейший вопрос сейчас на фоне поражения российской армии — «кто виноват?». И всегда — и в фашистской Германии, и в сталинском СССР в первые два года войны — есть только два ответа на этот вопрос — фюрер виноват или генералы виноваты. Так вот, для фюрера очень важна дискредитация генералов. Она его выводит из-под удара ответственности за поражение.

Я неоднократно говорил, какое громадное значение будет иметь освобождение Херсона. Не столько в военном смысле, а сколько в политико-психологическом — оно резко обострит вот эту борьбу. А когда борются люди, вооруженные оружием — это уже, извините, гражданская война. Все происходит по лозунгу Ленина — превратим империалистическую войну в гражданскую. Поэтому мы должны всячески приветствовать конфликты между различными вооруженными отрядами российских преступников и обострять эту борьбу между ними своими военными победами. И еще раз эта новость о дискредитации Лапина убеждает нас в том, что падение Херсона путинский режим не переживет.

Что касается последнего шантажа путинской шайки о том, что мол Украина готовит «грязную бомбу». Настолько презрительный ответ они получили ото всех, что не знаю, захотят ли продолжать. Они уже комаров каких-то муссируют, как знаете, есть неприличный анекдот — «до мышей уже дошли». Так они уже в своей пропаганде дошли до комаров.

Сейчас им нужно уже не грязной бомбой, не комарами интересоваться, а кто кого перестреляет: Кадыров — Шойгу с Герасимовым, или Герасимов с Шойгу — Пригожина. С большим удовольствием вся Украина будет наблюдать за этой замечательной схваткой.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

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