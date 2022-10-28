Нацгвардия Украины использует технику войск РФ для контрнаступления 1 28.10.2022, 20:46

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Трофейный ленд-лиз в деле.

Служащие Национальной гвардии Украины ремонтируют и отправляют в бой многочисленные захваченные и эвакуированные танки, БМП, бронетранспортеры и тягачи российских захватчиков. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Нацгвардии.

«Мы создали группу по эвакуации трофейной техники. В него входит группа технической разведки, которая занимается обнаружением этой поврежденной и трофейной техники с помощью беспилотного аппарата. Обязательно там должен быть сапер. Большое количество образцов изъятых с поля боя было в районе заминированных полей. Есть также группа охраны территории, где проводятся работы по эвакуации. В группу эвакуации входит БРЭМ [Бронированная ремонтно-эвакуационная машина], грузовые автомобили, также туда входят тралы», – рассказал заместитель начальника восточного территориального управления Юрий Тарасов.

Деоккупированные территории усеяны брошенной бронетехникой, а украинские военные забирают и ремонтируют ее в «промышленных масштабах», отметили в пресс-службе, назвав это «трофейным ленд-лизом».

«С учетом поставок бронетанковой техники от главного управления и ленд-лиза от РФ, мощность увеличилась не менее чем в два раза. Целесообразность большая, ведь из-за дождей проводить наступательные действия можно только при наличии «гусянки», – отметил Тарасов.

Он отметил, что в Нацгвардии не было танков и БМП, но теперь есть даже новые образцы, в том числе 2021 года. В некоторых образцах осталась и документации, добавил Тарасов.

«Хорошо, что у нас есть бестолковые соседи», – резюмировал он.

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