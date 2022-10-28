Американские ученые придумали «свитер-невидимку» 4 28.10.2022, 20:50

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Он делает человека незаметным для систем распознавания лиц.

В США придумали «свитер-невидимку» — он делает человека незаметным для системы распознавания лиц. Об этом сообщается на сайте университета Мэриленда.

Скрыться от камер слежения позволяет размытое изображение, нанесенное на свитер. Для его создания команда инженеров смоделировала атаки на нейросеть и создала универсальный шаблон из большого количества обучающих изображений, которые содержат объект для распознавания.

«Во время экспериментов нам удалось обмануть детектор YOLOv2 с помощью шаблона, обученного на наборе данных COCO с тщательно сформулированной целью», — рассказали ученые.

Они также подчеркнули, что свитер «отлично согреет зимой в офисе или в дороге» за счет непромокаемой подкладки из микрофлиса, и назвали разработанную одежду «стильной».

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