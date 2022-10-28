Лукашенко накричал на премьер-министра Армении на совете ОДКБ 18 28.10.2022, 21:14

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Диктатора понесло.

В пятницу, 28 октября, в формате видеосвязи прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сессию созвала Армения, темой был армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе и помощь ОДКБ в урегулировании ситуации. Официальный пресс-релиз по итогам заседания малоинформативен. Но несколько сообщений и видео опубликовала пресс-служба Александра Лукашенко. В одном из роликов узурпатор в прямом смысле кричит на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который, к слову, сейчас является председателем совета ОДКБ.

Эмоции захлестнули Лукашенко, когда он высказывал свое мнение по вопросам, которые Армения поставила перед ОДКБ на внеочередной сессии совета. Речь была обращена к Николу Пашиняну.

— Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ». Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию?! — возмущенно спросил Лукашенко. — Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем.

Вторым пунктом Армения просила ОДКБ составить дорожную карту по восстановлению ее территориальной целостности.

— Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо — попросите президента России, и примите решение! Не примете сегодня — будет же хуже, вы же сами это понимаете! Нам не нужен этот конфликт! — заявил Лукашенко. — Вот вы два вопроса поставили, они больше чем странные, Никол Воваевич.

Также в ходе своего выступления А Лукашенко заявил, что Азербайджан является страной, дружественной ОДКБ, и их нельзя противопоставлять друг другу. Несмотря на то, что между Азербайджаном и Арменией военный конфликт, Лукашенко считает, что Азербайджан в ОДБК «никому не враг», а его лидер Ильхам Алиев — «наш человек».

— Ребята, вы за что воюете? Три сотни человек погибло там, где люди не живут, где даже козы не ходят. Чего вы воюете? Сядьте вы вдвоем, договоритесь, и пусть Россия освятит этот договор, — сказал Лукашенко.

Он высказался против присутствия в Нагорном Карабахе миссий ЕС и ОБСЕ. Пресс-служба Лукашенко резюмировала его позицию таким образом: «Война закончилась при помощи России — зачем сегодня некие иные и новые форматы? Тройка — Армения, Азербайджан, Россия — в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней — должна договориться. И Беларусь поддержит любые их решения».

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