«Говорят, заходить будем через Беларусь»3
- 28.10.2022, 21:37
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Перехват разговора российского оккупанта.
Военный РФ рассказал другу о запланированном отступлении из Николаевского направления и возможной передислокации в Беларусь.
Об этом говорит оккупант в перехвате Главного управления разведки Минобороны.
«Наше направление Николаевское ночью все собирается и уходит … в Россию. Отдаем все позиции, все п…ц. Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона подполковник и это не сказал. Раз….ывают по всм направлениям, …..аный в рот, ничего сделать не можем. Но говорят, заходить будем через Беларусь, мы. Сейчас вот соберут всех туда», - рассказывает оккупант.
Захватчик в отчаянии, что придется отступать.