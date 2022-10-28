«Говорят, заходить будем через Беларусь» 3 28.10.2022, 21:37

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Перехват разговора российского оккупанта.

Военный РФ рассказал другу о запланированном отступлении из Николаевского направления и возможной передислокации в Беларусь.

Об этом говорит оккупант в перехвате Главного управления разведки Минобороны.

«Наше направление Николаевское ночью все собирается и уходит … в Россию. Отдаем все позиции, все п…ц. Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона подполковник и это не сказал. Раз….ывают по всм направлениям, …..аный в рот, ничего сделать не можем. Но говорят, заходить будем через Беларусь, мы. Сейчас вот соберут всех туда», - рассказывает оккупант.

Захватчик в отчаянии, что придется отступать.

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