Зеленский: На передовой чувствуется, что России может понадобиться новая волна мобилизации 28.10.2022, 21:48

Владимир Зеленский

Об этом свидетельствует ситуация на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на объявление в России о завершении так называемой частичной мобилизации, государство-агрессор еще может прибегнуть к привлечению дополнительных солдат для войны против Украины в будущем.

Об этом свидетельствует ситуация на фронте, сказал глава государства в вечернем обращении.

Он уточнил, что в пятницу, 28 октября, провел ряд совещаний с военным руководством по поводу событий на передовой и активных действий ВСУ.

«Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить: уже скоро России может понадобиться новая волна отправки людей на войну», – объяснил Зеленский.

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