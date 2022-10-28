Форвард сборной Беларуси Франсис Паре завершил карьеру 1 28.10.2022, 22:06

Франсис Паре

Хоккеист за белорусскую сборную сыграл девять матчей.

Форвард сборной Беларуси канадец Франсис Паре завершил карьеру, пишет blick.ch. В начале сезона 35-летний хоккеист получил травму головы. Паре выступал за швейцарский клуб Ehc Visp. Через какое-то время после травмы нападающий временно вернулся на лед, но решил не рисковать.

«Мое сердце разрывается из-за того, что мне приходится принимать это решение, — говорит Франсис Паре. — Мне очень тяжело».

Паре выступал за белорусскую сборную на чемпионате мира 2021 года, в шести матчах набрал 1 очко. Также играл в олимпийской квалификации (три встречи, 1 очко). Канадец выступал в КХЛ за минское «Динамо», за клубы Словакии, Хорватии, России, играл в АХЛ.

Сейчас белорусский хоккей под санкциями.

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