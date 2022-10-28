Украинские военные ликвидировали заместителя начштаба ЧВК «Вагнера» 8 28.10.2022, 22:15

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Он был уничтожен в ближнем бою.

Бойцы украинского спецподразделения «Хорт» ликвидировали во время боевой задачи заместителя начальника штаба наемников ЧВК «Вагнера».

Об этом сообщает страница спецподразделения «Хорт» в Facebook.

Бойцы спецподразделения уточнили, что в ближнем бою они столкнулись с группой боевиков ЧВК «Вагнер». Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди «двухсотых» вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.

Кроме того, бойцы ВСУ взяли в трофей оружие этого оккупанта — АК-12. Это автомат, находящийся на вооружении вражеской армии с 2018 года.

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