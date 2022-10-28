«По дороге в Беларусь товар неизбежно дорожает» 4 28.10.2022, 22:49

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Импортеры рассказали, как формируют цены.

В Беларуси власти взялись жестко регулировать ценообразование. Производителей, импортеров и ритейл обязали согласовывать цены с госструктурами. Перед этим, 6 октября, Лукашенко отдельно обратил внимание на импорт, требуя исключить «спекуляции на рынке импортных товаров» Правда ли импортеры наживаются на белорусах? Чтобы понять это, «Зеркало» спросило у них, как формируется цена на товары, которые они ввозят в Беларусь, как продукция дорожает на каждом этапе доставки от производителя до покупателя.

После учета всех расходов и с надбавкой товар дорожает на 100%

Цена на импорт зависит от многих факторов. Например, заметную роль играет объем импорта: чем больше покупаемая партия, тем ниже стоимость единицы товара, часто как при покупке у производителя, так и по его доставке. Например, везти полную машину одинакового товара оказывается дешевле, чем брать какое-то меньшее количество под заказ.

Расчетами по стоимости с нами поделился импортер строительных материалов Виталий (имена собеседников в тексте изменены). Он уточняет, что доставка машины товара в этом году подорожала в 3−4 раза.

— Если раньше мы могли из Бельгии привезти за 2 тысячи евро и цена за единицу нашего товара получалась 0,5 евро, то сейчас доставка — от 6−7 тысяч евро, и цена на единицу получается 1,75 евро. Пример, год назад цена завода на товар была 10 евро. Считаем: 10 евро плюс 0,5 евро за транспорт, к ним прибавляем 5% таможенной пошлины и 20% НДС. Получаем себестоимость в размере 13,23 евро. Курс евро на 28 октября прошлого года был 2,8066 рублей. Значит, себестоимость единицы товара по прибытии сюда составляла 37,13 рубля, — объясняет Виталий. — В этом году производитель поднял цены на 25%. То есть цена на заводе уже не 10 евро, а 12,5. К ним прибавляем подорожавшую доставку, то есть 1,75 евро, и те же таможенную пошлину и НДС. Получаем себестоимость единицы товара 17,96 евро. По курсу это 44,17 рублей (по прошлогоднему курсу это было бы 50,4 рубля. — Прим. ред.).

То есть даже без наценок, на которые ополчились чиновники, один и тот же товар вырос в цене почти на 18%. Если брать не полную машину, а сборный груз, то стоимость транспорта варьируется от 10 до 30 евро за единицу товара. Соответственно, себестоимость одного товара вырастает до 53,55 евро, указывает импортер.

Но к этой себе стоимости следует добавить расходы на оплату работников, энергоносители, аренду складского помещения, сертификацию товара, доставку по стране и другие составляющие, которые всегда включены в конечную цену товара. Все это тоже дорожает, так что без повышения цен покрыть все расходы невозможно.

— 30% надбавка — это мало, так как спрос в последние 1,5 года снижается, а издержки растут. Поэтому, чтобы быть на плаву, к себестоимости нужно прибавлять не меньше 50%. То есть производитель продает нам товар по 12,5 евро, у нас его нужно продать минимум по 25 евро, чтобы хотя бы окупить все расходы. А в Европе, например, этот же товар предлагают по 21 евро, в Украине по 22−24, — комментирует Виталий нынешнее решение чиновников по ограничению надбавок.

Импортер обуви Никита считает, что пример одного товара может быть не показательным.

— Есть удачные в этом плане модели, есть менее удачные. У нас по обуви наценка может варьироваться и от 100 до 150%. Но в итоге по году средняя наценка не превышает 50%. Основные расходы, которые в нее включены, это зарплата работников и аренда помещения, которые мы не можем уменьшить.

В связи с этим, говорит он, компания, скорее всего, будет повышать входную цену. Например, туфли до регулирования в закупке были по 100 рублей, а станут условные 129.

Импортер подчеркивает, что наценки обычно выше у более дешевых товаров, поэтому на тех, кто работает с такой продукцией, снижение максимально возможной надбавки скажется больше всего.

По дороге в Беларусь товар неизбежно дорожает

Еще один специалист, связанный с импортом, Константин привел в пример, как формируется цена на тормозные диски, напрямую ввезенные в страну из Польши. С учетом того, что этот товар не подпадает под санкции и не ввозится по «левой» схеме.

Закупочная цена 10 дисков составляет около 320 евро. Так как везут обычно не только их, а вместе с другими товарами, то расходы на доставку считаются за машину. Так, транспортные расходы и затаможка груза на экспорт в Польше обходятся более чем в 120 евро. Другие расходы, такие как навигационная пломба, ожидание в таможенном логистическом центре для выгрузки товара, растаможки, сборы за таможенное оформление, НДС обойдутся еще более чем в 500 евро в расчете на одну машину.

При этом таможенные пошлины и НДС порой насчитываются не исходя из реальной стоимости ввозимого товара, а исходя из решений специалистов ГТК. Например, если аналогичный товар кто-то ввозил недавно дороже, могут рассчитывать по этим же ставкам. По словам собеседника, это делается для того, чтобы импортеры не занижали стоимость товара при его ввозе в страну. Значит, составляющая пошлина и налог на добавленную стоимость в таких случаях превышает стандартный процент.

После этого растаможенный товар отправляется на склад организации. С учетом расходов, которые сопровождают этот процесс, товар в машине дорожает еще примерно на 400 евро. Все это время у компании есть траты на аренду помещения, зарплату сотрудников, логистику, коммунальные услуги и «еще куча мелких нюансов», подчеркивает Константин.

В итоге, рассказывает специалист, пока эти десять дисков доходят до покупателя, они в сумме неизбежно дорожают до более чем тысячи евро. А один диск, который покупается в Польше за 32 евро, с учетом всех перечисленных расходов в Беларуси, продается в эквиваленте 111 евро.

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