Контрразведчики СБУ уничтожили новейшую российскую систему борьбы с дронами
- 28.10.2022, 23:07
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Это одна из последних разработок России.
Военная контрразведка в Донецкой области уничтожила российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Селок-01».
Об этом сообщает телеграм-канал СБУ.
Сообщается, что «Браконьер»" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов.
«Это одна из последних разработок России. Задача такой РЭБ — борьба с беспилотниками. Но наши специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной «аналоговнет» образцово функционирует только на полигонах», - говорится в сообщении.