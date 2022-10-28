Контрразведчики СБУ уничтожили новейшую российскую систему борьбы с дронами 28.10.2022, 23:07

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Это одна из последних разработок России.

Военная контрразведка в Донецкой области уничтожила российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Селок-01».

Об этом сообщает телеграм-канал СБУ.

Сообщается, что «Браконьер»" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов.

«Это одна из последних разработок России. Задача такой РЭБ — борьба с беспилотниками. Но наши специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной «аналоговнет» образцово функционирует только на полигонах», - говорится в сообщении.

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