ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Сватово-Кременная на Луганщине
- 28.10.2022, 23:04
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Украинские воины продолжают продвигаться на востоке.
Украинские защитники уже вернули контроль над трассой между городами Сватово и Кременная, расположенными в Луганской области.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил в комментарии «Суспільному», что упомянутая дорога находится под полным огневым контролем наших воинов, передает «Зеркало недели».
«По последним данным на это время, ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль и там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже», – рассказал он.