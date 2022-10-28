Tesla впервые стала самой популярной машиной в Европе 28.10.2022, 23:40

Model Y — самая успешная машина Tesla.

Самая дорогая в мире среди автомобильных компаний Tesla Илона Маска впервые достигла того, что ее машина стала самой продаваемой в Европе. Среднеразмерный электрический кроссовер Model Y возглавил сентябрьский список с результатом 29 367 штук — это на 227% больше, чем в сентябре прошлого года, передает Reuters.

Вторым пришел Peugeot 208, субкомпактный хэтчбек с двигателем внутреннего сгорания, третьим — Dacia Sandero с таким же двигателем.

Model Y — самая успешная машина Tesla: в этом году их выпущено уже 880 000, а за весь прошлый — 906 000. Резкий рост продаж этой модели показывает, насколько верным было решение компании построить завод в Берлине. Он открылся в марте и выпускает по 2000 машин в неделю.

Цена литра бензина в Европе сейчас доходит до 2,4 евро — на некоторых заправках Германии, Австрии и Франции. Цена Model Y в Европе начинается от 42 000 евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».