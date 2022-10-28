Великобритания прекратит импорт российского сжиженного газа с 2023 года
- 28.10.2022, 23:54
Об этом заявили в МИД Соединенного Королевства.
Правительство Великобритании введет запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года. Об этом заявили в МИД Соединенного Королевства.
«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости. Мы лишаем Путина средств на его незаконную войну», — говорится в сообщении.
From 1 January 2023, the UK is ending all imports of Russian liquefied natural gas and supporting countries around the world in reducing their own dependency.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 28, 2022
We’re cutting off Putin’s funds for his illegal war.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ehj9HSFV0Y
По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером газа в страну является Норвегия. При этом порядка 17% импорта занимают поставки СПГ, большую часть которых осуществляют Катар, США и РФ.
В прошлом году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа — 4% от общих объемов потребления этого вида топлива. В июне занимавший тогда должность министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что страна сократила объемы импорта газа из РФ на 75% по сравнению с 2021 годом.