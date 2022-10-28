Великобритания прекратит импорт российского сжиженного газа с 2023 года 28.10.2022, 23:54

Об этом заявили в МИД Соединенного Королевства.

Правительство Великобритании введет запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2023 года. Об этом заявили в МИД Соединенного Королевства.

«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости. Мы лишаем Путина средств на его незаконную войну», — говорится в сообщении.

From 1 January 2023, the UK is ending all imports of Russian liquefied natural gas and supporting countries around the world in reducing their own dependency.



We’re cutting off Putin’s funds for his illegal war.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ehj9HSFV0Y — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 28, 2022

По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером газа в страну является Норвегия. При этом порядка 17% импорта занимают поставки СПГ, большую часть которых осуществляют Катар, США и РФ.

В прошлом году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа — 4% от общих объемов потребления этого вида топлива. В июне занимавший тогда должность министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что страна сократила объемы импорта газа из РФ на 75% по сравнению с 2021 годом.

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