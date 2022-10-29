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В Польше перехватили две партии белорусских сигарет

  • 29.10.2022, 1:52
В Польше перехватили две партии белорусских сигарет

Фотофакт.

Польские таможенники перехватили две партии сигарет, которые везли из Беларуси.

Первую обнаружили в пункте пропуска «Бобровники» в фуре, которая перевозила элементы для деревянных кабельных катушек. 70 тысяч пачек сигарет были спрятаны в деревянные конструкции. Стоимость сигарет оценивается в 1 млн злотых (201 тысяч долларов).

Вторую партию сигарет нашли в Малашевичах в грузовом поезде. 7600 пачек сигарет везли под вагонами с удобрениями. Стоимость партии оценивается более 110 тысяч злотых (23 тысячи долларов).

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