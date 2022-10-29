Канада ввела санкции против 35 физлиц и шести энергокомпаний РФ 29.10.2022, 3:27

В списке «Лукойл» и руководство «Газпрома».

Правительство Канады расширило санкционный список, включив в него шесть российских компаний и 35 граждан России.

В Положении об особых экономических мерах отмечается, что санкции вводятся из-за того, что «действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису».

Под санкции попали вице-премьеры РФ Александр Новак и Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов, члены правления «Газпрома» и другие.

Из организаций в обновленном санкционном списке среди прочих оказались: нефтяная компания «Лукойл», страховая компания «Согаз», транспортно-логистическая группа «Трансойл» и угледобывающий холдинг ООО «Сибуглемет Групп».

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