Разблокируют ли Трампа в Twitter: Илон Маск дал ответ 29.10.2022, 4:49

Илон Маск

Аккаунт экс-президента США был заблокирован в январе 2021 года.

Twitter сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения, который будет решать судьбу ранее заблокированных аккаунтов медийных персон.

Об этом Илон Маск сообщил в Twitter.

«Twitter в ближайшее время сформирует совет по модерации контента с очень разными точками зрения. Никаких важных решений по содержанию, или восстановлению учетных записей не будет принято до того, как этот совет соберется», - заявил Маск.

Twitter забанил Илона Маска в январе 2021 года после того, как 6 января в ходе протеста против результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, сторонниками действующего президента Трампа был кратковременно захвачен Капитолий в Вашингтоне. Руководство Twitter решило, что дальнейшее присутствие Трампа на платформе создаёт риск насилия.

7 января 2021 года Twitter заблокировал личный аккаунт Трампа на 12 часов, потребовав удалить три твита, нарушающих политику компании. 8 января 2021 года после отказа Трампа выполнить эти требования, соцсеть бессрочно заблокировала его учётную запись. Вскоре социальная сеть объявила, что навсегда закрыла доступ к странице Трампа, на которую на тот момент было подписано около 88 миллионов подписчиков.

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