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В столице российского Кузбасса подожгли военкомат

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  • 29.10.2022, 8:02
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В столице российского Кузбасса подожгли военкомат

«Коктейль Молотова» в здание бросила женщина.

Вечером 28 октября в помещение военкомата в Кемерове, которое является столицей российского угольного региона Кузбасс, бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ТСН.

Впоследствии в пресс-службе управления МЧС в Кемеровской области сообщили, что пожар потушили, пострадавших нет.

Собеседник сообщил, что «коктейль Молотова» в здание бросила женщина. Ее задержали. О мотивах поступка не сообщается.

После объявления президентом Владимиром Путиным 21 сентября «частичной» мобилизации в России участились случаи поджогов военных комиссариатов по всей стране.

В конце августа в Тверской области РФ пытались поджечь военкомат, работник которого агитировал идти убивать украинцев.

Военнослужащие также пытались сжечь военкоматы в городе Волгоград, а также Рязанской и Ростовской областях.

В городе Щелково Московской области в ночь на 16 октября в здании военкомата произошел пожар из-за бутылки с зажигательной смесью, которую бросил неизвестный. Пожар вспыхнул на первом этаже.

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